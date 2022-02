Rootsi ralli muudeti põhjapõtrade ohu tõttu lühemaks

Traditsiooniliselt Kesk-Rootsis Torsbys toimunud ralli on viimastel aastatel kimbutanud lumepuuduse tõttu liigutatud 700 km põhjapoole Umeasse. Korraldajad teatasid, et just tänavune lumerohke talv on nüüd põhjapõdrad liikvele ajanud.

Ta lisas, et kuigi kaalutud on erinevaid lahendusi, siis pole Örtröski katset võimalik tänavusel rallil sõita. «See on hiline otsus, kuid see näitab, et kõik asjaosalised nägid kõvasti vaeva, et seda ei juhtuks,» ütles Olson, kes lisas, et WRC-ralli uude asukohta viimine pole olnud just lihtne ülesanne.