Enesekindel Tänak enne Rootsi rallit: teame, et oleme lumel kiired

Tänavu sõidetakse Rootsi ralli hoopis teistes tingimustes. Kui varasemalt on kihutatud Kesk-Rootsis Värmlandi lähistel, siis tänavu kolis rallikeskus peaaegu 800 km põhja poole Umeå-sse. Nõnda on rallimeestel keeruline midagi oodata.

«Rootsi ralli on tänavu hoopis teine võistlus, kui me seda varasemalt tundsime. Sestap ei teagi täpselt, mida oodata, ent lumel sõitmist olen alati nautinud. Hyundai meeskonnas saavutasime Rootsi ka enda esimese poodiumi ning sel aastal sarnase edu kordamine tähendaks meile palju,» lausus Tänak pressiteate vahendusel.