Pooleteist kuuga end tõestanud Eesti koondislane teenis Meistrite liiga klubilt kolmeaastase lepingu

«Viimastel aastatel oleme rõhku pannud valdavalt Belgia talentidele ning pikaajalistele lepingutele noormängijatega. Meil on hea meel teatada, et Renet Vanker on pärast pooleteisekuulist «katseaega» sõlminud lepingu kolmeks aastaks,» kirjutas Maaseiki koduleht.