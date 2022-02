Verstappeni MM-tiitlile aluse pannud sõitja kartis elu pärast ja palkas turvamehed

Londonis elav Latifi tunnistas, et pärast detsembris toimunud võistlust tagasi kodulinna naastes palkas ta endale turvamehed, sest tundis hirmu. «Kui oma tüdruksõbraga jõuluväljapanekut külastasin, siis saatsid mind turvamehed. See võib tunduda üle reageerimisena, kuid oli minu jaoks tähtis,» rääkis kanadalane speedweek.com'ile.

Latifi sai mõnelt Hamiltoni fännilt koguni tapmisähvardusi. «Võib-olla mõned naeravad mu üle, aga mina võtan neid ähvardusi väga tõsiselt. Tänapäeval piisab vaid purjus fännist lennujaamas või siis sellest, et kedagi rahvasummas kogemata müksad – mõni võib närvi kaotada väga lihtsalt,» lisas ka tänavu Williamsi tiimis sõitev kanadalane.

Verstappeni ja Lewis Hamiltoni tiitliheitlus leidis oma lõpplahenduse detsembris toimunud Abu Dhabi GP viimastel ringidel. Kui pikalt näis, et britt on kihutamas oma kaheksanda MM-tiitli suunas, siis viis ringi enne lõppu kutsuti Williamsi sõitja Nicholas Latifi väljasõidu pärast rajale turvaauto, mis sõitjaterivi kokku tõmbas.

Red Bull reageeris sellele kiiresti, kutsudes Verstappeni boksi. Samamoodi soovis talitada ka Hamilton, kuid Mercedes leidis, et see pole vajalik. Kahe kange vahele jäi esialgu viis ringiga mahajääjat, kuid ühel hetkel võtsid võistluste korraldajad vastu otsuse, et jalgujääjad võivad ringi tagasi võtta. Nõnda kerkiski Verstappen viimaseks ringiks, kui turvaauto rajalt naasis, Hamiltoni selja taha ning tõusis värskete rehvide toel esimeseks ja võitis oma esimese MM-tiitli.