Hyundai tiimijuht andis mõista, et ehk saadakse auto korralikult liikuma alles hooaja neljandal etapil

Selle nädala lõpus peetava Rootsi talveralli eel on Hyundaist tulnud veidi positiivsemaid sõnumeid, ent väga suuri ootusi pole põhjust üles kerida. Tiimi ajutine juht Julien Moncet andis mõista, et märgatavat paradigma nihet võib ehk märgata alles mai teises pooles, mil kavas esimene mõõduvõtt kruusal, Portugali etapil.

Ta jätkas: «Rootsi ja Horvaatia vahel jääb meil päris palju aega, see tuleb meile kasuks. Leidub asju, mida peame homologeerimisega muutma. Ütleksin, et loodan näha paremat pilti Portugalis.»

Moncet lisas, et tema arvates pole Hyundai uus auto «krahh»: «Oleme näidanud, et see masin on kohati konkurentsivõimeline. Ütlen veel: me alustasime teistega võrreldes natuke liiga hilja. Peame kaotatud aja tagasi tegema.»