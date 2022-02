Teenetemärgi pälvinud Katrina Lehis: olümpiapiltide vaatamine ajab pulsi endiselt kõrgemaks

«Minul tuli treener koos ERRi kaameratega ukse taha. Niimoodi ma teada sain! Alguses olin ikka šokis! Ma ei osanud seda oodata. Ma polnud üldse mõelnudki sellise asja peale. See oli ikka väga ootamatu, et see nädal nii vägevalt algas,» kirjeldas Valgetähe II klassi teenetemärgi kavaler.

«See on ikka väga erinev. Kui lähen sportlasena võistlustele, eriti olümpiale, siis ootan ja loodan, et ikka võidan. Ja selle kuldse medali. Aga kui sinu koduriigi president märkab ja seda tunnustab, siis see on väga suur au,» lisas ta.