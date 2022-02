«Olin heas mõttes üllatunud. Väga meeldiv tunnustus! Peale olümpiat on poole aasta jooksul, ja tegelikult ka enne, erinevaid auhindu küll saadud, aga mulle teeb suurt heameelt, et Eesti riik meid märkas. Arvan, et see oli kogu Eesti jaoks suur sündmust. Neli Eesti naist tuli korraga olümpiavõitjaks. Eesti sai kohe maailmas kuulsamaks.»