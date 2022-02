MM-valikmängust eemale jääv Sten Sokk tegi Kreekas võimsa esituse

Jaanuaris Charilaosega liitunud 33-aastane Sokk on kokku teinud kaasa kolm kohtumist, tema keskmised näitajad on: kaheksa punkti, 12 resultatiivset söötu ja 37 minutit mänguaega. Enne seda kuulus ta Eesti-Läti ühisliigas mängiva TalTechi ridadesse, tegi kaasa 11 kohtumises, viskas keskmiselt peaaegu 26 minutiga 9,3 punkti ja jagas 5,1 korvisöötu.

Charilaos on 15 klubi seas kuuendal kohal, viimasest 11 kohtumisest on võidetud üheksa, kokku on võite kümme. Tritonas on 12 võiduga kolmandal kohal ning kolmel esimesel meeskonnal on 28 punkti, Soku leivaisal aga 26 silma.