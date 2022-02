55-aastane Harri Rovaneperä naaseb ralliradadele

Harri Ronvaperä on võitnud ühe MM-ralli, kui tuli esimeseks 2001. aasta Rootsi talverallil. MM-karjäärile tõmbas ta joone alla 2006. aastal. Harri poeg Kalle on kolmandat hooaega järjest Toyota meeskonnas ning sõidab sel nädalal kaasa Rootsi MM-etapi. 21-aastane Kalle on isa saavutuse juba ületanud, sest on võitnud kaks MM-etappi – 2021. aastal Eestis ja Kreekas.