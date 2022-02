Korvpallikoondis loobus sõjaohu tõttu MM-valikmängust Ida-Euroopas

Briti korvpalliliit kinnitas, et korraldas erakorralise juhatuse koosoleku ning pidas nõu, enne kui otsustas loobuda reisist Valgevenesse, sest sellega võinuks kaasneda oht koondislaste turvalisusele.

Suurbritannia välisministeerium on soovitanud mitte reisida kuute Valgevene regiooni ja reisida ülejäänud riigis, sealhulgas pealinnas Minskis, vaid hädavajadusel.

Järgneb ilmselt uue mängupäeva kinnitamine ning võimalusel kohtumise pidamine mõnes teises kohas, kuid see sõltub kokkuleppest Rahvusvahelise korvpalliliiduga (FIBA). 28. veebruaril peaks Newcastles toimuma juba Suurbritannia ja Valgevene korduskohtumise.

Valgevene ja Suurbritannia kuuluvad koos Türgi ja Kreekaga B-gruppi. Pärast kahte vooru on seis alagrupis väga võrdne, kõigil on kolm punkti ehk on teenitud üks võit ja kaotus. Valgevene alistas novembris Türgi 84:70, kuid kaotas Kreekale 67:77. Suurbritannia võitis Kreekat 78:69, kuid alistus Türgile 67:84.