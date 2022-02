TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas TalTech suudab finaalis Tartule vastu saada?

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles, et Leedu meeskond mängis nii nagu võis eeldada. «Mingi hetkeni püsisid nad kõigis geimides mängus ja näitasid head võrkpalli, head keskendumist, võimsad nad olid – see oli ette teada. Aga teatud hetkedel suutsime meie oma paremuse maksma panna – pikad pallivahetused, mis tulid meile ja kui alguses üritasime ainult jõuga mõnda asja lahendada, siis lõpuks tuli ka mõistus taha,» kommenteeris Rikberg.

TalTechi loots Janis Sirelpuu sõnas, et tunneb suurt heameelt üle paljude aastate taas finaali jõudmise üle. «Meie jaoks on see ülikõva sõna, et pääsesime finaali, sest me pole nii kaua seal olnud. Igal juhul mõnus tunne,» alustas Sirelpuu.