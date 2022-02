Bottas hoiatas värskelt Mercedesega liitunud Russellit: ükski meeskonnakaaslane ei saa Hamiltoni vastu

SunSpordile antud intervjuus hoiatas Bottas Russellit, et Mercedese esisõitjaks tõusmine pole kaugeltki lihtne. Hooaja alguses saab ilmselt Russell ise aru, kui keeruline on Hamiltoni vastu sõitmine.

«Ma ei usu, et keegi Hamilton meeskonnakaaslastest suudab teda lähiajal alistada. George'il on mõistagi kõik eeldused olemas, sest ta kuulub juba aastaid nende noorteprogrammi. Sellele vaatamata pole teda ühes autos võimalik sisuliselt alistada. Mul on enda kogemus olemas,» lausus Soome vormeliäss.

Bottas sõitis Hamiltoniga koos Mercedeses viis hooaega ning kordagi polnud ta lähedalgi briti alistamisele. Ta võis küll mõne etapivõidu noppida, ent sellega ka kõik piirdus. «Kõikidel sõitjatel on paremaid ja halvemaid aegu, ent tema üldine tase on niivõrd kõrge. Isegi halval päeval pole ta just kõige kehvem. Ta suudab erinevate oludega kiiresti kohaneda ja leiab alati parima seade vormelile,» jätkas Bottas.