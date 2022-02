Lapse sünd võib Poola korvpallikoondide suurima staari mängu(de)st Eestiga kõrvale jätta

Esmaspäeval kogunes Poola koondis Lubinisse, et valmistuda MM-valikmängudeks Eestiga. Kohale ei tulnud aga Slaughter, kes viibib endiselt pere juures, et oodata lapse sündi. Sestap pole teada, kas USAs sündinud tagamängija üldse Poola koondisele appi tuleb. Hetkel asendab teda koondises Poola kõrgliigas palliv Filip Matczak.

Slaughteri puudumine jätaks Poolale suure jälje, kuna ta on väga hästi tänavu mänginud. Hispaania kõrgliigasse kuuluva Gran Canaria eest on tal tänavu koduliigas kirjas 13,3 punkti, 3,0 korvisöötu ja 2,2 lauapalli. Samuti on ta edukas olnud Euroopa tugevuselt teises eurosarjas EuroCupis, kus tema arvele on jäänud 12,0 punkti ja 3,5 korvisöötu.