«Iga nädalaga veidikene paremaks ja tugevamaks. Konkreetset aega ei oska öelda, aga loodame, et õige pea saab korda. Kahjuks veel päris 100 protsenti terve pole. See on vigastus, millega läheb üldiselt kauem aega. Koormus on ka peal, praegu väga paraneda ei jõua,» rääkis igapäevaselt Saksamaa klubis Bayreuthis leiba teeniv Jõesaar.