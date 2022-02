Vabariigi valitsus ei võtnud teisipäeval toimunud erakorralisel istungil Kultuuriministeeriumi poolt tehtud ettepanekut Tallinnasse planeeritud WTA-turniiri toetamise kohta arutlusele. See tähendab, et riiklikku toetust projekt ei leidnud ning Eesti tenniseliidul tuleb WTA-le teatada, et nad on sunnitud pakkumisest loobuma.