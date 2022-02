Vene oht viis Ukraina korvpalliklubi riigist minema

Klubi juhtkond loodab, et ümberpaigutamine kestab lühikest aega ning nad on kahe nädala pärast tagasi kodulinnas. Seni valmistub Prometei meeskond Meistrite liiga mängudeks, naiskond aga EuroCupi võistlusteks.

Prometei meeskonna peatreeneriks on iisraellane Ronen Ginzburg, kes on ühtlasi ka Tšehhi rahvusmeeskonna juhendaja ja varasemalt töötanud Nymburkis, mis on Tšehhi üks tippklubidest. Nii ei ole eriline üllatus, et Prometei asenduskoduks on just Nymburk.