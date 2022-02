Mitmed suusatajad tahavad, et Venemaalt võetaks MK-sarja finaaletapp

34-aastane Jylhä rääkis väljaandele Iltalehti, et on oma vaadetest FISi tähtsatele ninadele teada andnud ning võtnud ühendust mitmete sportlastega erinevatest riikidest. «On tulnud sõnumeid, et nad on minuga samal arvamusel: [Ukrainasse tungimise] valguses pole õige Venemaal võistlusi korraldada,» sõnas väljaande Iltalehtiga rääkinud suusamees.

Tõsi, Jylhä märkis, et tema valim pole väga suur, sest on ühendust võtnud paljude riikide sportlastega ning kõik pole jõudnud oma arvamust edastada. «Aga ütleme nii, et ma pole oma arvamuse ja murega üksi,» kinnitas ta.

Tjumeni MK-etapp peaks toimuma 18.-20. märtsini. Kavas on vabatehnikasprindid, vabatehnika ühisstardiga sõit ja klassikatehnikas sõidetav jälitussõit.

Jylhä sõnul tuleb Tjumeni osas võtta otsus vastu võimalikult kiiresti. «Koondised korraldavad juba reisi Venemaale. Mida rohkem viivitada, seda keerulisem on etappi mujale viia.»

Sprintidele keskendunud soomlane lisas, et tema hinnangul on sportlaste häälel mõju, sest nad on eeskujud. Ent ta ei mõista hukka ka neid, kes soovivad keskenduda ainult spordile.