Seefeldi patune avaldas, kui palju aitas doping tal aega võita

Norra antidopingukomisjoni esindaja Inggard Lereimi sõnul on võrrandis küll mitmeid muutujaid, kuid rusikareegel on, et soorituse üheprotsendiline areng on dopingu kasutamise puhul hea tulemus. «Ent oleneval faktoritest võib see olla ka palju suurem,» kostis Lereim.