Rekordihoos Eesti koondislane näitab USAs vägevat minekut

Loyola Intercollegiate nimelisel turniiril mängis Jegers taas kolm kuuega algavat ringi, seekord 66, 69 ja viimasel päeval taas veatu ringi skooriks 65. Kolme päeva lõpptulemus 200 (-16) on uus Middle Tennessee ülikooli rekord, mille Jegers sai enda kätte just eelmisel turniiril ja jõudis püsida vaid üheksa päeva, vahendab golfiliidu pressiteade.

Kokkuvõttes tähendab see ka seda, et kaks turniiri järjest on Niitvälja Golfiklubi kasvandik mänginud vaid kuuega algavaid numbreid. Kolme päeva peale kogunes Jegersi kontole 17 birdie't ja 2 eagle'it. Palm Valley Golf Clubis toimunud turniiril jäi lähim jälitaja Joseph Glenn (Utah Valley) kolme löögi kaugusele. Turniiril mängis ka Mattias Varjun, kes sai jagatud 84. koha ringidega 76, 79 ja 72. Viimase päeva skoorkaarti kaunistas Varjunil kaks eagle'it.