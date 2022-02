NBAs läbilöögita jäänud mängujuht sõlmis lepingu Venemaa tippklubiga

Pangos alustas hooaega NBA klubis Cleveland Cavaliers, kus püüdis maailma tugevaimas liigas läbilööki. See aga tal ei õnnestunud ning 24 kohtumise jooksul jäi tema arvele ainult 1,6 punkti. Nõnda said pooled kokkuleppele, et sõlmitud leping lõpetatakse varem.