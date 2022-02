Manchester United jätkab koostööd Venemaa lennufirmaga

United on kõikidele välismängudele liikunud Aerofloti lendudega, ent mitte sel nädalal. Kui esialgu arvati, et Inglismaa jalgpallihiid lõpetas koostöö Venemaa ettevõttega, siis nii ikkagi polnud.

«Klubi pole ühtegi ametlikku teadet selles osas edastanud,» selgitas Unitedi kõneisik. «Klubi jätkab partnerlust Aeroflotiga. Meie koostöö on sõlmitud lennufirmaga, mitte Venemaa valitsusega. Meil on väga palju partnereid üle maailma ja jalgpalliklubina ei võta me positsiooni poliitilistel teemadel.»