Paide Linnameeskond lõi käed PSG noortesüsteemist tulnud talendika poolkaitsjaga

Peatreener Karel Voolaid: «Dominique on korraliku, nii-öelda Euroopa jalgpallikooliga keskpoolkaitsja – taktikaliselt distsiplineeritud, näeb hästi väljakut ning on töökas. Ta mõistis kiirelt meiega treenides, millised on meie mängustiilis keskpoolkaitsjate olulised detailid, mis kinnitas minu jaoks otsust, et vajame seda tüüpi mängijat oma võistkonda. Vaatamata oma prantsuse taustale räägib Dominique väga hästi inglise keelt ja on hea suhtleja. Mul on hea meel, et lõpuks sai korda ka temaga seotud paberimajandus ning Dominique saab nüüd pühenduda sajaprotsendiliselt nii enda kui võistkonna eesmärkide elluviimisele.»