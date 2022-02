Tänak avaldas, mis võiks Rootsis Hyundaile konkurentide ees eelise anda

Jaanuaris peetud Monte Carlo ralli möödus nii Hyundai kui ka Ott Tänaku jaoks üle kivi ja kändude. Eestlane pidi laupäeval pärast auto esiotsaga mäeküljele pihta sõitmist ralli katkestama ja pühapäeval enam rajale ei tulnud.

Rootsi ralli eel on palju räägitud sellest, milline Hyundai seis hetkel on ja kui kiired nad olla võiksid, kuid Tänak spekuleerima ei hakanud. «Rootsis sõidame esimest korda kruusaautoga. Rootsit ja Montet on raske võrrelda, aga eks näis. Enne rallit on midagi ennustada väga keeruline,» rääkis Saaremaalt pärit rallisõitja Eesti ajakirjanikele.

«Oleme omajagu aega [auto] arenduses teistest maas ja realistlikult võttes päris üleöö asjad oma kohale ei satu. Mõned rallid läheb kindlasti, enne kui me põhiasjadega joone peale saame,» jätkas ta.

Hyundai tiimijuht Julien Moncet rääkis mõned päevad tagasi Dirtfishile, et suuremaid muudatusi oodatakse autole mais toimuvaks Portugali ralliks ja seal võiks masin tänu nendele leida parema mineku. Tänak rõhutas, et liiga kõrgeid ootuseid ta siiski sellele etapile veel ei paneks.

«Portugal on hooaja esimene kruusaralli. See on koht, mis näitab, kus erinevad meeskonnad oma järjega on. Ma pole veel selle autoga kruusal sõitnud ja see tahab kilomeetreid saada, enne kui vormi saab,» ütles 2019. aasta maailmameister.

Tänavu sõidetakse Rootsi ralli hoopis teistes tingimustes. Kui varasemalt on kihutatud Kesk-Rootsis Värmlandi lähistel, siis tänavu kolis rallikeskus peaaegu 800 km põhja poole Umeå-sse. Nüüdseks on rallimehed saanud uute katsetega tutvuda. Mida arvab nendest Tänak?

«Lumeolud on siin väga head – talveralliks on kõik olemas. Katsete iseloomud on erinevad. On okeid katsed ja siis on lennuväljastiilis katsed. Enamus on ülikiired ja kindlasti on see üks kiiremaid rallisid, mida mina oma karjääri jooksul olen näinud. Siin on pikad sirged ja üksikud kurvid,» kirjeldas Hyundai piloot, mis nädalavahetusel sõitjaid ees ootab.

Kui keeruline on uutel katsetel rütmi leidmine? «Sirge on sirge. Siin on sellised katsed, kus on kilomeetrite kaupa lõputud sirged. Montes tundus, et meie autol on kõige rohkem lõppkiirust. See võiks meile eeliseks olla. Katsete peal palju vaheldust ei ole, kuid katselt-katsele on seda rohkem. Mõni katse on kiirem ja teine aeglasem,» vastas Tänak.

Rootsi eel said sõitjad kasutada kaks testipäeva, et ennast võistluseks ette valmistada. Tänak tunnistas, et kuigi hetkel ollakse autoga alles arendusfaasis, siis kui kõik ilusti Rootsis juba toimiks, oleks see suur asi.