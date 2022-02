BLOGI ⟩ Kontaveit jõudis Doha WTA-turniiril kindla võiduga poolfinaali

Kontaveit on Jabeuriga kohtunud tenniseväljakul viiel korral ja kolmel neist on platsilt võitjana lahkunud tuneeslanna. Viimati kohtuti aasta alguses Austraalia lahtiste soojendusturniiril Sydneys, kus Jabeur andis Kontaveidile loobumisvõidu. Hiljem selgus, et Jabeur pidi vigastuse tõttu aasta esimese suure slämmi vahele jätma.