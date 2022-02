Jalgpalliliit kinnitas: Ukrainas viibivad Eesti mängijad on teel Poolasse

Ukrainas väljakuulutatud eriolukord ja alanud sõjategevus Venemaaga on mõjutamas ka spordielu. Teadmata ajani on pausil kohalik jalgpalliliiga, kus mängivad ka kolm Eesti koondislast: Joonas Tamm, Vladislav Kreida ja Bogdan Vaštšuk. Lisakas viibib Ukrainas ka Eesti jalgpallur Mihkel Ainsalu. Viimastel andmetel on nad liikumas tagasi Eestisse ning seda on kinnitatud ka Eesti jalgpalliliit.