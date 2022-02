Ukraina jalgpalluri perekond teeb Itaalias selgitustööd: Vene uudised ei räägi tõtt, nad ründasid meid

«Varahommikul alustas Venemaa ametlikult sõna kogu Ukraina territooriumil. Pommitatud on kõiki strateegilisi objekte, inimesed on hirmul ja paanikas. Meil ja Ruslanil on Ukrainas pered. Nutan ja palvetan oma inimeste ja riigi eest.

Vene uudised ei räägi tõtt. Nad ütlevad, et kaitsevad Ida-Ukrainat meie eest, kuid nad ründasid meid. See on inimsusvastane kuritegu, kuidas saab seda õudusunenägu peatada?» kirjutas Malinovski naine Roksana Instagramis tehtud itaalia keelses postituses. Hiljem jagas seda ka jalgpallur ise.

Pole täpselt teada, kas Malinovski tahtis postitusega viidata mõnele konkreetsele valeuudisele Itaalia meedias. On teada, et Euroopa liidus on Itaalia Venemaa suuruselt teine majanduspartner Saksamaa järel. 2020. aastal koroonapandeemia alguses oli Venemaa üks esimesi riike, mis toetas raskesse seisu jäänud Itaaliat esimesena meditsiinitarvikute ja kaitsevahenditega.

28-aastane Malinovski kuulus aastatel 2012-17 Donetski Šahtari hingekirja, kuid viibis laenulepingu alusel teistes Ukraina klubides nagu Sevastopol ja Lugansk. 2016. aastal liitus ta laengulepingu alusel Belgia klubiga Genk ning aasta hiljem sõlmis ta nendega kaheaastase lepingu.