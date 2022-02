Meedia: UEFA tahab Venemaa vastased sanktsioonid kehtestada koostöös Euroopa Liiduga

Viimastel nädalatel on paljudele pinnuks silmas olnud UEFA otsustamatus võtta ära 28. maiks Peterburisse planeeritud Meistrite liiga finaalmäng. Kuigi Venemaa agressioon Ukraina suhtes on kestnud juba pikalt, siis tundub, et neljapäeva ööl alanud laiaulatuslik sõjategevus on sundinud UEFAt kiiremini otsustama.