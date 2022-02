Viiekordne olümpiavõitja Kläbo: mõistan Venemaa käitumise täielikut hukka ja neilt tuleks MK-etapp ära võtta

«FIS on varasemalt näidanud, et nad julgevad võtta vastu raskeid otsuseid ja näidata enda tugevust. Tegelikult pidanuks nad juba otsuse olema langetanud, et hooaja viimane võistlus toimuks Rootsis Östersundis. Mina isiklikult ei kavatse reisida riiki, mis kavatseb rünnata teist riiki,» lausus Kläbo Norra väljaandele VG.