Dohas poolfinaali jõudnud Kontaveit: Ukrainas toimuv teeb kurvaks, tennis oli asi, mis aitas mõtteid mujal hoida

Kontaveit suutis Tuneesia esireketi tenniseväljakul alistada alles karjääris teist korda. Viimati juhtus see 2014. aastal Suurbritannias. Eesti esireket tunnistas, et Jabeur on tõepoolest ebameeldiv vastane, sest tema ründemäng on nõnda varieeruv. «Ta toob mängu palju tempomuutusi, mis segab vastase rütmi. Olen sellega mitmel korral hädas olnud, ent täna olin selleks hästi valmistunud ja suutsin edu saavutada,» leidis Kontaveit.