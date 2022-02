Jokerit otsustas KHList lahkuda. Mis saab liigas mängivast Läti klubist?

KHList lahkumise teadeteni on viinud Venemaa alustatud sõda Ukrainas, mille vastureaktsioonina on spordimaailmas tehtud palju avaldusi ning plaanitakse laialdasi sanktsioone. KHLis mängib 24 klubi, neist kaks on nn Lääne klubid ehk Helsingi Jokerit ja Riia Dinamo.