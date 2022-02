Žalgiris keeldub vaatamata Euroliiga otsusele Venemaa klubidega mängimast

«Oleme alustanud praeguse olukorra tõttu Euroliigaga läbirääkimisi. Kuigi seda hakatakse homsel kohtumisel arutama, siis otsustasime, et see on liiga aeglane ja tegime juba otsuse – Žalgiris ei lähe Venemaale, kus me peaks kaks põhihooaja mängu pidama,» sõnas klubi kodulehel Paulus Motiejunas eile.