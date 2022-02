Kas aastaid Venemaa suusatajaid võõrustanud Tehvandi võtab idanaabreid ikka vastu?

Venemaa alustas eile sõjalist sissetungi Ukrainasse, mis on ülejäänud maailma poolt hukka mõistetud ja neile on määratud karmid sanktsioonid. Ka spordimaailmas on kõlanud kutsed koostöö venelastega lõpetada. Tehvandi suusakeskuse juht Jaak Mae tunnistas, et hetkel pole veel jõutud otsuseni, kas suvel keeldutakse Venemaa murdmaasuusatajate võõrustamisest.

«Eks me peame jälgima seda olukorda, mis toimub ja kuidas Euroopa Liit otsustab ja mis tuleb, lähtume ühtsetest arusaamadest. Nad (Venemaa murdmaasuusatajad - C.K) on pikki aastaid [Tehvandis] käinud. See on nii värske asi, et pole veel omavahel juhtkonnaga seda arutanud,» rääkis Mae Postimehele.