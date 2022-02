Venemaalt võeti Meistrite liiga finaal, aga FIFA venitab

UEFA teatas, et algselt Peterburis Gazprom Arenal toimuma pidanud kohtumine toimub nüüd Stade de France’il Prantsusmaa pealinnas.

Spordiorganisatsioon avaldas erilist tänu Prantsusmaa president Emmanuel Macronile, kes nägi oluliselt vaeva, et Euroopa klubijalgpalli kõige olulisem mäng toimuks Venemaa asemel Prantsusmaal.

«Koos Prantsusmaa valitsusega toetab UEFA täielikult mitmeid jõupingutusi, et tagada Ukraina jalgpallurite ja nende perekondade päästmine, kes seisavad kodumaal silmitsi tõsiste kannatuste, hävingu ja ümberasumisega,» seisis UEFA avalduses.

Mis puudutab vähem kui kuu aja pärast toimuvaid MM-valikmängude play-off'e, kuhu pääses ka Venemaa koondis ja mida korraldab Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA), siis selle saatus on veel lahtine.

«Esimene matš toimub kuu pärast ja me loodame, et olukord rahuneb selle ajaga. Aga me oleme valmis ja langetame vajadusel kiire otsuse,» teatas FIFA president Gianni Infantino, vahendas uudisteagentuur TT.