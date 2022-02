Venemaa rannavõrkpallureid Vjatšeslav Krasilnikovi ja Oleg Stojanovskit treeniv Rivo Vesik tunnistas, et tõenäoliselt lõpeb Venemaa Ukrainasse sissetungimise tõttu koostöö idanaabritega ja kinnitas, et tema hoolealused on sõja vastu.