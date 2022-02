Esimese seti kõige tähtsam hetk leidis aset neljandas geimis. Kontaveit oli 0:40 taga ja paistis, et Ostapenko vormistas ässaga ka geimivõidu, kuid eestlanna vaidlustas selle ja selgus, et pall oligi napilt audis. Seejärel suutis Kontaveit geimi tagasi tulla ning lõpuks sai kätte ka kohtumise esimese murde. See lõi Ostapenko rivist välja ning lätlannal läks kõvasti aega, et mängu tagasi tulla. Esimene sett kestis kõigest 25 minutit.