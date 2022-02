Toijala kiitis Rosenthali ja Posti: nad näitasid, et on valmis kõrgemal tasemel mängima

«Enne, kui mängu juurde lähen, siis me kõik armastame korvpalli, aga elus on sellest suuremaidki asju. Avaldame koondise tiimi poolt toetust ukrainlastele. Juhtidel võiks olla tarkust, et sõda lõpetada,» alustas Toijala pressikonverentsi.

«Mängust rääkides, siis olen väga-väga õnnelik, et võitsime. Mehed olid keskendunud. Nad järgisid etteantud plaani. Muidugi lõpuks väsisime, tegime vigu. Teisel poolajal viskasid poolakad suurepäraselt sisse. Aga lõpuks näitasime tähtsatel hetkedel, et suudame võrdse mängu võita. See on hea tiimi tunnus. Hea võit. Kodupubliku ees oli see veelgi magusam.»

Mitu olulist puudujat tagaliinis avasid ukse koondise mõistes üsna uutele tegijatele. Mängujuhi kohal jagasid minuteid Märt Rosenthal ja Siim-Markus Post. Mõlemad viskasid küll vaid kolm punkti, ent jagasid vastavalt 9 ja 4 resultatiivset söötu.

Toijala sõnutsi arvestab ta samade meestega ka esmaspäevases võõrsilmängus. Laupäeval positiivse koroonaproovi andud Kristian Kullamäe liitumine pole tõenäoline.

«Mina arvestan meestega, kes mul praegu on. Kui just neist kellelgi mingit tagasilööki ei tule. Aga minu teada Kullamäe tiimiga ei liitu. Aga nagu teate, siis ma tahan rääkida neist, kes on kohal. Samas on mul Kristianist kahju, sest ta soovis väga koondisesse tulla,» arutles Toijala ning kiitis tänaseid rünnakudirigente.

«Arvan, et mõlemad said suurepäraselt hakkama. Poola on väga agressiivsest ja füüsilist kaitset mängiv meeskond. Pallile anti kõvasti survet. Olen mõlema üle väga õnnelik. Nad näitasid, et on valmis kõrgemal tasemel mängima. Nad said survega hästi hakkama. Ma ei tea, kui palju nad pallikaotusi tegid, aga minu meelest olid asjad kontrolli all. See ongi peatreenerile kõige olulisem.»

Märt Rosenthal palliga. FOTO: Tairo Lutter

Olgu tõe huvides öeldud, et 25.25 mänginud Rosenthal tegi 4 pallikaotust. 14.35 platsil olnud Post patustas korra.

Juba kolme päeva pärast kohtume sama võistkonnaga uuesti Poolas. Toijala kinnitas, et neil jagub käike nii rünnakul kui ka kaitses, millega uuel nädalal vastast üllatada.