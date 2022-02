Kontaveidi finaalivastane: varuge popkorni ja snäkke, tuleb kena mäng

«Minu arust on meie enamus mängud kestnud üle kahe ja poole tunni. Varuge popkorni ja snäkke. Selles tuleb kena mäng. Ootan seda väga,» ütles Swiatek eile, pärast seda kui oli poolfinaalis alistanud 6:4, 6:3 Maria Sakkari.

«Me kõik kipume midagi kartma, aga ma pole päris kindel mida. Me kõik tahame hirmsasti võita, mõnikord tekitab see kõvasti stressi. See turniir on mulle tõestanud, et võin olla kartmatu. Võin mängida täpselt nii hästi kui tahan.»

🇵🇱 @iga_swiatek defeats Sakkari for the first time to advance to the Doha final!#QatarTennis pic.twitter.com/iLmYi8uaeN — wta (@WTA) February 25, 2022

Kontaveit on Swiatekiga varasemalt kohtunud neljal korral, mängud on 2:2 viigis. Viimati, mullu USA lahtistel võitis poolatar 6:3, 4:6, 6:3. Aga viimastel kuudel on vähesed Eesti esireketile vastu saanud.