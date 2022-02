Putini sõber, Venemaa hokistaar oli sõja teemal ettevaatlik: ta on mu president, aga...

«Ütleksin, et olukord on keeruline,» sõnas Washington Capitalsi vasakäär Ovetškin pressikonverentsil. «Mul on palju sõpru nii Venemaal kui ka Ukrainas. Raske on näha järjekordset sõda. Loodan, et see saab varsti läbi ja kogu maailmas algab rahu.»