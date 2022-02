Poola jalgpallikoondis keeldub ülitähtsas kohtumises Venemaa vastu mängimast

«Meie, Poola koondise mängijad, koos Poola jalgpalliliiduga otsustasime Venemaa rünnaku tõttu Ukrainale, et me ei taha play-off'is Venemaaga mängida. See pole lihtne otsus, ent elus on jalgpallist tähtsamaidki asju. Meie mõtted on Ukraina rahva ja meie sõbra, koondisekaaslase Tomasz Kedzioraga, kes on endiselt oma perega Kiievis,» teatasid poolakad.