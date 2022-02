Valitsus otsustas: laskesuusatamise MK-etapil Otepääl Venemaa ja Valgevene sportlaseid ei näe

Veel eile polnud selge, kas Venemaa ja Valgevene sportlased on Otepääl oodatud või ei, kuid nüüd on selgus majas. «IBU on tihedas suhtluses järelejäänud MK-sarja korraldajatega Kontiolahtis, Otepääl ja Oslos, et mõista, milliste tagajärgedega peab võistluste korraldamisel arvestama.