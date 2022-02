Putini lähikondlane Abramovitš taandab end Londoni Chelsea juhtimisest

«Pea 20 aasta jooksul, kui ma olen Chelseat omanud, siis olen alati näinud ennast klubi hooldajana, kelle ülesandeks on teha, et see oleks nii edukas kui täna ning ehitada seda ka tulevikuks üle ja mängida positiivset rolli kogukonnas. Olen alati teinud otsused klubi parimaid huve arvestades. Jään endiselt nende väärtuste juurde. Seetõttu annan ma alates tänasest Chelsea juhtimise klubi heategevusliku sihtasutuse usaldusisikute kätte,» seisis Abramovitši teadaandes.