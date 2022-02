Valus hoop: rallivõidu eest heidelnud Evans sai viimase päeva eel ajatrahvi

«Suurel kiirusel viimasesse kurvi tulemisega teenis ekipaaž teiste ees lendavat finišit ületades eelise, sest finišijoon oli täpselt vastava kurvi väljasõidus juures. Kuigi ekipaaž jäi kollase hoiatusmärgi ja stopp-märgi vahel seisma, polnud see tahtlik, sest peatumise põhjustas intsident,» seisab dokumendis.

See andis valusa hoobi Evansi lootusele rallivõitu püüda. Nüüb jääb ta tiimikaaslasest Kalle Rovanperäst maha juba 18,3 sekundiga. Kuna pühapäevased katsed on äärmiselt kiired, siis on puhta sõiduga seda keeruline tagasi võtta.