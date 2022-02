Läti KHLi klubi vaatab liigas osalemisele otsa mõne kuu pärast

Riia Dünamo juhina tegutsev Juris Savickis rääkis sportcentrs.com-ile antud interjvuus, et kuivõrd meeskonna tänavuse hooaja mängud KHLis on juba peetud, siis hetkel ei hakata otsustama, kas jätkatakse KHLis või mitte. Ilmselt tullakse selle teema juurde mais või juunis.

Samas ei pruugi neil olla isegi võimalust, et tuleval hooajal KHLis mängida. Nimelt tõi spordi eest vastutav haridus- ja teadusminister Anita Muižniece välja, et juba on koostatud spordiseaduse parandus, millega keelatakse riigi võistkondadel osaleda Euroopa Liidust, Šveitsist ja Suurbritanniast väljaspool peetavatel spordivõistlustel ja kui spordialaliidud ei jõua Venemaa agressiooni osas Ukraina vastu ühtsele meelel, siis viiakse see parlamendis ka lugemisele.