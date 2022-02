Hokiikoon nõuab, et Vene mängijatele näidataks NHLis ust

Ta võttis sõna pärast seda, kui riigi üks paremaid mängijaid, Washington Capitalsi esindav Aleksandr Ovetškin, mõistis küll sõja hukka, kuid ei soostunud Venemaa presidenti Vladimir Putinit otseselt kritiseerima. Olgu ka mainitud, et hokimängijal on Putiniga soojad suhted.

«Ta ei ole ainult argpüks, vaid ka valetaja,» kirjutas Hašek Twitterisse Ovetškini kohta. «Kõik Euroopas teavad, et Putin on hull tapja ja Venemaa alustas sõda vaba riigi ja selle inimeste vastu,» jätkas ta.

«Sportlased esindavad mitte ainult ennast, vaid ka oma riiki, selle väärtuseid ja tegusid. Kui NHL ei tegutse, siis on liiga kaassüüdlane ukrainlaste tapmises. Mul on väga kahju Venemaa sportlaste ees, kes on Putini ja Ukraina vastase agressiooni hukka mõistnud, kuid ma usun, et Vene mängijate liigast välja hetimine on vajalik,» lisas Hašek.