Rootsi rallil võidutsenud Rovanperä ei soovinud solidaarsusest ukrainlaste vastu võitu väga tähistada

«Olen väga rõõmus. Ma ei osanud oodata, et võime nii head olla, eriti kuna alustasime reedel esimestena. Suur tänu võistkonnale. Ma ei tundnud, et tahaksin praegu väga tähistada, sest Ukraina inimestele on olnud väga raske nädalavahetus. Loodan väga, et neil on sellel raskel ajal jõudu ja lootust,» rääkis Rovanperä WRC All Live'i otse-eetris.