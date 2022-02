Riia Dinamo langetas ikkagi kiire otsuse: lahkume KHList!

Dinamo on KHLis mänginud kaasa kõik hooajad ehk olnud selle juures alates 2008. aastast. Täna sai selgeks, et tänavune hooaeg jäi neile viimaseks, sest antud sarjas jätkamine pole võimalik.

«KHList lahkumine on nüüd meie lõplik otsus ja see näitab meie positsiooni praeguses olukorras. Praeguses sõjalis- ja humanitaarkriisis ei näe me võimalust jätkata koostööd Kontinentaalse Hokiliigaga,» sõnas klubi juhtkonna esimees Juris Savickis.