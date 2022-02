Leedu korvpallikoondislased lahkuvad sõja tõttu Venemaa tippklubidest

Väljaande BasketNewsi teatel on nendeks Leedu korvpallikoondise peatreener Kazys Maksvytis, kes juhendas Permi Parma meeskonda, Moskva CSKA pallur Marius Grigonis ja Peterburi Zenidi mängumehed Mindaugas Kuzminskas ja Arturas Gudaitis.

Ametlikult pole ükski mees veel sellest teada andnud, ent hetkel püütakse võimalikult kiiresti Venemaal lepingud lõpetada. Selleks on abi palutud nii agentidelt, Euroliigalt ja rahvusvaheliselt korvpalliliidult.

Vaatamata kehtivatele lepingutele on juba otsustatud Venemaalt lahkuda. Näiteks on Kuzminskas juba saabunud ka kodumaale Leetu. Peatreener Maksvytis teeb ametliku avalduse esmaspäeval, kuna hetkel on ta aktiivselt ametis Leedu koondise juures.