Kolmekordne olümpiavõitja avaldas võistluse ajal toetust Ukrainale: lõpetage see sõda!

«Lõpetage see sõda! Parem võistelgem spordis,» seisis kirjas kolmekordse olümpiavõitja suuskadel.

Stoch on praegusest olukorrast tõsiselt häiritud ning Ukrainas valitsev olukord segas teda ka võistlustules olles. «Ukrainas toimuv on lisanud mulle stressi ja närvilisust. Olen tihtipeale mõtetega ukrainlaste juures. Olen enda telefoni kasutamist enne võistlust piiranud, sest sealsed uudised on lihtsalt šokeerivad,» lausus Stoch.