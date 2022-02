VTB-liiga klubi eesotsas lahkunud Leedu koondise peatreener: kaotan rahas, aga magan rahulikult

«Magasin eile öösel rahulikumalt, sest tegin otsuse. Praeguses olukorras polnud teist valikut. Ma ei naase Permi, teavitasin sellest klubi juhte. Jään Leetu, muud detailid selguvad hiljem. Kaotan finantsiliselt, aga see polegi peamine. Magan rahulikult, sest tegin otsuse, mis tuli mu südamest,» ütles Maksvytis eile kodumaa meediale.

44-aastane treener tüüris Parmat 2019. aasta suvest. Ta on väga hinnatud treener, keda taheti juba mõnda aega ka Leedu koondise etteotsa. Mullu septembris võttis Maksvytis pakkumise viimaks vastu. Tema käe all on võidetud neli seni peetud kohtumist, kõik 2023. aasta MM-valiksarjas.