Venemaa kahevõistleja: sõda Ukrainas? Ei, see on päästeoperatsioon, et päästa elusid

Üheks sinisilmseks võib pidada Venemaa kahevõistlejat Vjatšeslav Barkovit. Eilsel Lahti MK-etapil lõpetas ta 40. kohal. Võistluse järel andis sportlane norralaste uudisteportaalile NRK üsna kummalise intervjuu.

«Arvestades praegu maailmas toimuvat, siis mis tunne on võistelda?» uuris ajakirjanik.

«Mis siis toimub?» küsis Barkov vastu.

«Sõda?» jätkas reporter.

«Aa, Ukrainas. See on päästeoperatsioon, et päästa ukrainlaste elusid,» sõnas sportlane.

«Kas saaksite seda selgitada,» palus ajakirjanik.

«Teate, Ida-Ukrainas on paljud inimesed surve all. Arvan, et keegi peaks... Tegelikult pole see meie valdkond,» jõudis Barkov vastata, kuni ütles, et tema on sportlane ning sport ja poliitika pole seotud.

Venelase intervjuu tekitas kõneainet ka norralaste seas. Jørgen Graabak tunnistas, et vastused oli jahmatavad, ent ta üritab kolleegi mõista.